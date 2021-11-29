217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

Şanlıurfa'da 217 kilogram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 217 kilogram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan bir tırda 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.M., Y.Ş., Ö.Ş., A.Ö. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Durdurulan tırda narkotik köpeği Lozen ile yapılan aramada, 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.M., Y.Ş., Ö.Ş., A.Ö. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

217 kilogram eroinle yakalanan 5 zanlı adliyede

Tüm köy yerin altından gelen sese kilitlendi! Toprağın altından kayıp at çıktı

Tüm köy yerin altından gelen sese kilitlendi! Toprağın altından kayıp at çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title