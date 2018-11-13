216 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
Kilis’te, jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 216 litre kaçak içki ele geçirdi.
Kilis'te, jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 216 litre kaçak içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı koordineli çalışma neticesinde; Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkeze bağlı Topdağı köyü S.A. [(32) yönetimindeki otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 216 kaçak içki ele geçirildi.
Olay ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına tarafından soruşturma başlatıldı. - KİLİS
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