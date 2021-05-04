216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi (2)

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette 216 kilo 100 gram eroin bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette 216 kilo 100 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdukları kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki çöp poşetlerinde 408 paket halinde 216 kilo 100 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi (2)
216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi (2)
216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi (2)
216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Van Gölü'ndeki 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 kişi tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Burak Sergen Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:41:41. #1.16#

title