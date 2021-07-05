216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı

216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin en az Kovid-19 vakası görülen kenti Sinop'ta, uygulanan toplam aşı dozu 184 bin 202'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin en az Kovid-19 vakası görülen kenti Sinop'ta, uygulanan toplam aşı dozu 184 bin 202'ye ulaştı.

Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, pazar yerleri ile farklı noktalarda randevusuz aşı uygulaması yapmaya devam ediyor.

Aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü 216 bin 460 nüfusa sahip kentte, birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar toplam 184 bin 202 doz aşı yapıldığı öğrenildi.

Valilik sosyal medya hesaplarından da Sinoplulara aşı olmaları çağırısında bulunuldu.

Sağlık ekiplerinin özverili bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulanan mesajda, "Tedbirlere uyarak ve aşımızı olarak birlikte başaracağız. Tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, kentte çok sayıda vatandaşın aşılama noktalarına gelerek aşı oldukları görüldü.

216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı
216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı
216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Melisa Döngel Selin Şekerci
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:17:13. #1.16#

title