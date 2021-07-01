213 haritadan oluşan "Tekirdağ Coğrafya Atlası" kentin tanıtımına katkı sağlayacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin ile Öğretim Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan ve içerisinde 213 harita bulunan "Tekirdağ Coğrafya Atlası"nın kentin tanıtımına katkı sağlayacağı bildirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin ile Öğretim Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan ve içerisinde 213 harita bulunan "Tekirdağ Coğrafya Atlası"nın kentin tanıtımına katkı sağlayacağı bildirildi.

Doç. Dr. Özşahin, AA muhabirine, atlasta Tekirdağ'daki doğal ve beşeri sistemleri kapsayan, çeşitli tematik konulara ait birbirinden farklı analiz ve görselleştirme teknikleriyle hazırlanmış haritaların olduğunu söyledi.

Haritaların büyük bir titizlikle hazırlandığına işaret eden Özşahin, "Tekirdağ Coğrafya Atlası, ilk il atlası olma özelliğini taşıyor. Bunu hazırlamaktaki temel amacımız Tekirdağ'ın tanıtılması. Atlas herkesin rahatça anlayabileceği haritalardan oluşuyor. İçeriğine baktığımızda 213 farklı harita bulunuyor. Haritaların hazırlanmasında coğrafi bilgi sistemlerine dayalı yöntem ve teknikler kullanıldı." dedi.

Özşahin, atlasta Tekirdağ ile ilgili zengin bir içerik bulunduğuna işaret ederek, "Burada ansiklopedik bilgiden ziyade görsellerle bilgiler sunuldu. Sadece yazılı metinler olunca okuyucu sıkılabiliyor. Görsellerle birlikte bilgiler de özet şekilde sunulduğunda daha çok kişiye hitap ediyor." diye konuştu.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de atlası hazırlayan akademisyenlere teşekkür etti.

Şahin, "Tekirdağ Coğrafya Atlası'nın yerli ve milli imkanlarla hazırlanan ilk il şehir atlası olması bakımından mutluyuz. Türkiye coğrafyasına önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız bu eserin benzer çalışmalara da ışık tutmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Tekirdağ Coğrafya Atlası'nda kentin bitki örtüsünden yağışlara, ulaşımdan ticarete, sanayiden tarıma, turizmden sağlığa, insanı ilgilendiren her şeyin bulunduğunu dile getirdi.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'e teşekkür eden Hacıoğlu, "İlimize güzel bir eser kazandırıldı. Şehrin tanıtımına da katkısı olacaktır. Tekirdağ'ı tanımak isteyen bir insan bu kitabı tüm görselleriyle, haritalarıyla birlikte incelediği zaman kentle ilgili her türlü bilgi sahibi olabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman