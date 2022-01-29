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210 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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210 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kentte kar yağışı ve tipi sonrası 210 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

210 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

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