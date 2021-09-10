210 santimetre boyunda çini vazo 400 bin TL'ye alıcısını bekliyor

210 santimetre boyunda çini vazo 400 bin TL'ye alıcısını bekliyor Göz kamaştıran dev çini vazonun fiyatı dudak uçuklatıyor Kütahyalı sanatçı Cengiz Dayan, mesleğinde bir ilki gerçekleştirdi Tamamen el emeği göz nuru ile 6 ayda bitirdi Kütahyalı sanatçı Cengiz Dayan, mesleğinde bir...

210 santimetre boyunda çini vazo 400 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Göz kamaştıran dev çini vazonun fiyatı dudak uçuklatıyor

Kütahyalı sanatçı Cengiz Dayan, mesleğinde bir ilki gerçekleştirdi

Tamamen el emeği göz nuru ile 6 ayda bitirdi

KÜTAHYA - Kütahyalı sanatçı Cengiz Dayan, mesleğinde bir ilki gerçekleştirerek tam 210 santimetre boyunda çini vazo imal etti. Vazonun tamamen el emeği göz nuru ile dökülerek 6 ayda yaptığını belirten Dayan, eserini 400 bin TL'ye satabileceğini ifade etti.

Kütahya çinicilik tarihinde bir gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Dayan, "Uzun süredir çini mesleğini icra ediyorum. Mesleğimde bir ilki gerçekleştirmek hayalimdi. Bunu 210 santimetre boyunca dev bir vazo yaparak gerçekleştirdim. Bu vazo tamamen el emeği göz nuru dökülerek 6 ayda meydana geldi. Çinicilikte bir eserin tek elden çıkması önemlidir. Aylar süren emek sonrası böyle bir eseri ortaya çıkarmanın sevinci yaşıyorum. Dev çiniyi satış mağazamda sergiliyorum. Ayrıca sosyal medyada da paylaşım yaptık ve çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bir çok müşterim dev vazoyu hayranlıkla izledikten sonra fiyatını sorup, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu vazoyu iyi bir ev, iyi bir araba fiyatını satabilirim. Fiyat olarak 400 bin TL olarak belirledim. Onlarca kişi söz konusu fiyatın yüksek çok olduğunu belirtti. Bu bizim hayalimizin değeri ve böyle değerlendirilmeli" diye konuştu.

Cengiz Dayan, bundan sonra da mesleğinde ilklere imza atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe