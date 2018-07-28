21. Yüzyılın En Uzun 'Kanlı Ay' Tutulması

21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Türkiye'den de gözlenebilen tutulma, saat 20: 13'te başlayıp, sabaha karşı 02: 30'da sona eriyor. Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22: 30 – 01: 13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. Türkiye'den de gözlenebilen tutulma, saat 20: 13'te başladı. "Kanlı Ay" tutulması Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de izlendi.