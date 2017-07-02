Akşehir'de, 21. Yörük Türkmen Kültür Şöleni düzenlendi.



Akşehir ve Yöresi Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği (AKYÖRDER) tarafından düzenlenen şölen, eski başbakanlardan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla Cankurtaran Mahallesi Deve Boynu Yaylası'nda yapıldı.



Davutoğlu, şölende yaptığı konuşmasında, vatanın kolay kazanılmadığını söyledi.



Türkerin bin yıllık tarihinde nice yiğitleri, nice obaların asil çocuklarını bu vatan toprağına verdiğini ifade eden Davutoğlu,"Son yıllarda da teröre karşı mücadele de ve sınır ötesi operasyonlarımızda şehit olan yiğit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Lice'de ve Özalp'ta AK Parti ilçe başkan yardımcılarına karşı yapılan suikastta hayatını kaybeden Orhan Mercan ve Aydın Ahi kardeşlerimize de rahmet diliyorum." diye konuştu.



Davutoğlu, Yörüklerin, bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir nizam çıkaran bir geleneğin takipçileri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"İster Sarıkeçili ister Karakeçili, bütün Yörükler bu toprakları vatan kılan bir geleneğin temsilcileridir. Bugün, bu Yörük obaları kurdukları bu çadırlarda gelen bütün misafirlerine sofralarını açık tutuyorlar. Allah sofralarınızı bereketlendirsin. Bu obalardan hain çıkmaz, bilinsin ki bu obalardan küçük hesap yapanlar çıkmaz, bilinsin ki bu obalardan sadece kardeşlik, muhabbet ve kardeşlik çıkar."







Konuşmanın ardından AKYÖRDER Başkanı Yaşar Örs, Davutoğlu'na günün anısına minyatür deve heykeli hediye etti.



Yörük gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı şölende, develer büyük ilgi çekti. Katılımcılar, develere binerek fotoğraf çektirdi.



En güzel Yörük çadırının belirlendiği şölende, çocukların gökyüzünde yarıştırdığı uçurtmalar, renk cümbüşü oluşturdu.



Şölende, Nuray Hafiftaş ve Erhan Uslu da konser verdi.