21 yıldır dinmeyen acı
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21 yıldır dinmeyen acı

17 Ağustos Gölcük Depreminin 21 yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Gölcük'te hayatını kaybedenler, deprem şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma töreninde anıldı.

21 yıldır dinmeyen acı
17.08.2020 04:00 | Son Güncelleme: 17.08.2020 04:04

17 Ağustos Gölcük Depreminin 21 yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Gölcük'te hayatını kaybedenler, deprem şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma töreninde anıldı. Depremde 2 çocuğunu kaybeden anne anma töreninde yaşadıklarını gözyaşları arasında anlattı.

Gölcük depreminin büyük yıkıma yol açtığı Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahilinde, depremin 21. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Depremin meydana geldiği an olan 03.02'de vatandaşlar, büyük kayıpların yaşandığı Kavaklı sahilindeki deprem şehitleri anıtı önünde toplandı. Burada düzenlenen anma törenine kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sahili dolduran vatandaşlar, o gece yaşamını yitirenler için dualar ederek, saygı duruşunda bulundu. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar anma töreninde duygusal anlar yaşadı.

"21 yıldır değişen bir şey yok, kaybettiklerimiz var"

Gölcük Depreminde kendisinin göçük altından çıktığını, ancak annesini kaybettiğini belirten İlker Özkap, "21 yıldır değişen bir şey yok, kaybettiklerimiz var. Gençliğimiz gitti, kaybettiklerimizi düşündükçe daha da çıkmaza giriyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum, doğma büyüme buralıyım. Enkazdan çıktık. Annem hayatını kaybetti. Yakınlarımız hayatını kaybetti. Zaman geçtikçe acılar nasırlaşıyor ama unutulmuyor. Üstelik korona geldi ülkemize. İnşallah ondan da en kısa zamanda kurtuluruz. Ama buna rağmen insanlar yine bugün buraya geldiler. Ben de İstanbul'dan geldim. Acılarımız hala taze" dedi.

"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim"

Asrın felaketinde oğlunu ve kızını kaybettiğini gözyaşları arasında anlatan Hülya Dileken, "Bunu nasıl anlatayım ki küçük kıyameti yaşadık. Deprem değildi bizim yaşadığımız. 17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim. Kızımın mezarı burada. Oğlumun mezarı Sivas'ta. Evlat acısı çok zor. Rabbim bunu da depremi de hiç kimseye göstermesin" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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