21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek - Haber
Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, Güncel

21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek

21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek Vatandaşı haklı bulan Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 52 bin 850 TL tazminat ödedi Mahkemeyi mahkemeye verdi, sanıktı, mağdur olarak tazminat kazandı Aydın'da bir vatandaş geciken adalet...

10.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:59
21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek

21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek

Vatandaşı haklı bulan Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 52 bin 850 TL tazminat ödedi

Mahkemeyi mahkemeye verdi, sanıktı, mağdur olarak tazminat kazandı

AYDIN - Aydın'da bir vatandaş geciken adalet nedeniyle, adaleti adalete şikayet etti. Yaklaşık 21 yıl aradan sonra vatandaşı haklı bulan Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, vatandaşa biri 21 bin 600 TL diğeri 31 bin 250 TL olmak üzere toplam 52 bin 850 TL tazminat ödedi. İlginç olayın tarafı olan Ali Çelik isimli Aydınlı vatandaş, Türkiye'de adaletin çok ağır işlediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan Ali Çelik'e 23 Şubat 1999 tarihinde günümüz parası ile 3 bin 712 TL'lik senetli alacağından dolayı hakkında 'Menfi tespit ve senet iptali' davası açıldı. Ali Çelik, davanın bir türlü bitmemesi üzerine 16 yılda karar veremeyen mahkemeden şikayetçi oldu. Çelik, 23 Temmuz 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, makul sürede yargılama yapılmadığını ve adli yargılama hakkının ihlal edildiğini ileri sürüp, devletten maddi manevi tazminat talep etti.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede 16 yıllık süreyi göz önünde bulundurarak başvuruyu kabul etti. 16 yıldır devam eden yargılama sürecini makul olmayan bir gecikmenin olduğu sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, Ali Çelik adlı vatandaşın 2014/12733 numaralı başvuru ile açtığı davayı 10 Mart 2015 tarihinde karara bağlandı. Oy birliği ile verilen hükümde Ali Çelik'e 21 bin 600 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Dava kapsamında hakkında ikinci bir 'ihkak-ı hak' (Zorla senet alma) davası açılan Ali Çelik, bu davanın da makul sürede bitirilmemesi ve yıllarca sanık olarak yargılanıp kişilik haklarının zedelenmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir dava açtı. 28 Ocak 2015 tarih ve 2015-12870 sayı numaralı başvurusu ile açılan dava dosyası, iş yükü çokluğu nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nden İnsan Hakları Tazminat Komiyonu'na sevk edildi. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu da "AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin uzun yargılama konusundaki yerleşik içtihatları göz önüne alınarak, hakkaniyet ölçüsünde ve takdiren 31 bin 250 TL'nin 6384 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince tazminat olarak ödenmesine" hükmetti.

21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Elçin Sangu Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: 21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 20:04:39. #1.15#