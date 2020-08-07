21 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen işçi lideri, mezarı başında anıldı Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 21'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 21'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Denizer için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Sarılmış Gebeş, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, İyi Parti İl Başkanı Yavuz Ermen ve parti yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerinin başkanları ve yöneticileri, Sendikanın eski genel başkanlarından Ramazan Denizer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer'in dost ve akrabaları katıldı.

Pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Denizer'in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Denizer'in mezarı başında bir konuşma yapan Sendika Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:

"Genel Maden İşçileri Sendikamızın Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ'in Genel Sekreterliği görevini yaparken bundan tam 21 yıl önce 6 Ağustos 1999 tarihinde katledilen önderimiz, ağabeyimiz Şemsi Denizer'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Denizer; 1980 Askeri Darbesiyle büyük hak kayıplarına uğrayan işçilerin ve emekçilerin haklarını yeniden kazanma mücadelesinin önderi olmuştur. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sendikal mücadelede saygıyla anılmaktadır. Başta Şemsi Denizer olmak üzere, dönemin genel merkez ve şubeler yöneticilerinin önderliğinde, maden işçilerimiz, MTA işçilerimiz ve bölge halkımızla birlikte; ülkemizde ve dünyada, sendikaların hak ve demokrasi mücadelesi tarihinde yer alan 1990 Madenci Grevimiz, 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşümüz ve 1994 kitlesel eylemlerimiz büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştırıldı. 1990'lı yıllarda ülkemizdeki özelleştirme saldırılarına karşı tüm emek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Emek Platformu'nda TÜRK-İŞ adına aktif olarak görev alan Şemsi Denizer, Zonguldak maden işçilerinin ve bölge halkının hak ve demokrasi mücadelesindeki deneyimlerini ülke geneline taşıdı. İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminde hayatını kaybeden rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Bizlere emanet edilen bu mücadeleye her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere, bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdürecek ve Şemsi Denizer'i asla unutmayacağız. 21 yıl sonra, Genel Başkanımız, Önderimiz Şemsi Denizer'i; işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

TÜRK-İŞ, anma mesajı yayınladı

Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken hayatını kaybeden Şemsi Denizer'in ölümünün 21'inci yılı nedeniyle TÜRK-İŞ bir mesaj yayınladı.

Mesaj şöyle: "TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hunharca katledilen işçi lideri merhum Şemsi Denizer'i ölümünün 21. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA