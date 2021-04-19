21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı, parkta yakalandı
ESENYURT'ta 21 yıl önce 2 kişiyi tabacayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Zeynel A., parkta yakalandı.
ESENYURT'ta 21 yıl önce 2 kişiyi tabacayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Zeynel A., parkta yakalandı. Kimlik kontrolü yapan polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- İstanbul
Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi üzerindeki parkta, öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyip, kimlik göstermek istemeyen şüpheliyi emniyetegötürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2000 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Zeynel A., olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı