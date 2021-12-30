21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ JASAT YAKALADI - Haberler
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21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ JASAT YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Ö.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da, hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Ö.S., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, 2017 yılından beri 'silahlı yağma' suçundan aranan ve hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.'nin saklandığı yer tespit edildi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ JASAT YAKALADI

21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ JASAT YAKALADI

21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜYÜ JASAT YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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