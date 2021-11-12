21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (48), saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (48), saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin merkeze bağlı Kirazlıyayla köyündeki bir evde saklandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, adrese operasyon düzenleyerek M.Y.?yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

 Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title