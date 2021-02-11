21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

11.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:35
21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

ADANA'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Emir Ç. (35), polisin takibi sonucu yakalandı.

ADANA'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Emir Ç. (35), polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan Emir Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Emir Ç.'nin izini süren polis, hükümlünün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Emir Ç., polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Emir Ç. yakalandı. Emir Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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