21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı
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21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı

21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Döne A. (45), sahte kimlikle yakalandı.

KAYSERİ'de 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Döne A. (45), sahte kimlikle yakalandı. Kimlikte soyadını değiştiren Döne A.'nın emniyette alınan parmak izinden gerçek ismi belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 ayrı 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası olan Döne A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Döne A.'nın Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Döne A.'yı yakaladı. Döne A., aranan kişinin kendisi olmadığını iddia ederek, sadece soyadını değiştirdiği sahte kimliği polise gösterdi. Polis, Döne A.'yı parmak izi için emniyete götürdü. Parmak izinin alınmasıyla gerçek kimliği ortaya çıkan Döne A.'nın uzun süredir, çıkardığı sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Döne A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı
21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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