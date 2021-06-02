21 yıl hapis cezası ile aranan zanlı JASAT ekiplerince yakalandı
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21 yıl hapis cezası ile aranan zanlı JASAT ekiplerince yakalandı

21 yıl hapis cezası ile aranan zanlı JASAT ekiplerince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik olarak sürdürdükleri çalışma çerçevesinde hırsızlık suçundan 21 yıl 102 gün hapis cezası ile aranan A.K. (20) adlı şahsın yerini tespit etti. JASAT ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri için karakola götürülen zanlı, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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