21 yıl hapis cezası bulunuyordu, yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

21 yıl hapis cezası bulunuyordu, yakalandı

21 yıl hapis cezası bulunuyordu, yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve timin etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve timin etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapma veya sağlama' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan Menteşe İlçesi Esençay Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen M.Ç. isimli şahıs JASAT Timi ve Menteşe-Göktepe Jandarma karakol ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MUĞLA

21 yıl hapis cezası bulunuyordu, yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Şevval Sam Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
21 yıl hapis cezası bulunuyordu, yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:02:09. #1.15#

title