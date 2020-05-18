21 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı
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21 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Tekirdağ'da 21 12 suçtan aranma kaydı olan ve 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

21 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı
18.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:04

Tekirdağ'da 21 12 suçtan aranma kaydı olan ve 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada fişeklenmiş halde 17 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmiş halde 9 fişek uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 80 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak, 12 suçtan aranma kaydı olan ve kesinleşmiş toplam 21 yıl hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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