21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan ve örgütlü hırsızlık gibi 3 dosyadan aranması bulunan H.B. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA