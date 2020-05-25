21 yıl geçti acıları dinmedi
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21 yıl geçti acıları dinmedi

Bursa'da şehit oğlunun kabrini ziyaret eden annesi ve babası göz yaşlarını tutamadı.

21 yıl geçti acıları dinmedi
25.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:37

Bursa'da şehit oğlunun kabrini ziyaret eden annesi ve babası göz yaşlarını tutamadı.

Şehit aileleri ramazan bayramında şehit olan oğullarına dua etmek için İnegöl Şehitliği'ne akın etti. Şehit çocuklarının başında uzun süre kalan aileler dua ederek çocuklarının mezarların bakımını gerçekleştirdi. 1999 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Komando Er Serdar Ünlüsoy'un annesi Melek ile babası Yılmaz, oğullarının mezarı başında gözyaşları döktü. Acılı şehit annesi, "Oğlumu ziyarete geldik. Ancak toprağa bakıp gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim için her gün buruk. Allah mekanlarını cennet etsin. Bayram bir anne için bir baba için nasıl geçsin acı. Tabi bizim için her gün acı. Ama bayramlarda bu dahada katlanıyor. Yüreğimiz yanıyor bir tarafımız kırık yanıyor dalımız kırık yani. Evlat acısı hiç bir şeye benzemiyor Allah kimseye göstermesin. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Mertebeleri çok güzel ama bir baba ve anne için çok acı bir şey özlüyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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