21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası vardı, yakalandı - Haberler
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21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası vardı, yakalandı

21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası vardı, yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası vardı, yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Hisarcık, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Haber

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