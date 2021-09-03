21 yaşındaki Kübra bulundu mu? Müge Anlı'da aranan, ortaokul öğretmeniyle evlenen Kübra nerede?

21 yaşındaki Kübra bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Kübra konusu ele alınıyor. 21 yaşındaki Kübra bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Kübra nerede?

21 yaşındaki Kübra bulundu mu? Müge Anlı'da aranan, ortaokul öğretmeniyle evlenen Kübra nerede? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ORTAOKUL ÖĞRETMENİYLE EVLENEN KÜBRA BULUNDU MU?

21 yaşındaki Kübra'dan 4 gündür haber alamayan ailesi, bir gün Kübra'dan "Evlendim." mesajı aldı. Kendisinden 40 yaş büyük olan ortaokul öğretmeniyle evlendiğine dair bir fotoğraf paylaştı.