21 yaşındaki İspanyol antrenör Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya'da Atletico Portada Alta Futbol Kulübü, antrenörlerinden 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
16.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:49
İspanya'da Atletico Portada Alta Futbol Kulübü, antrenörlerinden 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çocuk takımına antrenörlük yapan Garcia'nın pazar akşamı Malaga kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com