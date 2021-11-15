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21 yaşındaki genç kız gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
21 yaşındaki genç kız gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Zonguldak'ta 21 yaşındaki genç kız gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 21 yaşındaki genç kız gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay 02.15 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Melike A. mide bulantısı, kusma şikayetlerinin artması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Melike A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

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