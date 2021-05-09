21 yaşındaki genç hayatına son verdi

Kayseri'de 21 yaşındaki genç intihar ederek hayatına son verdi.

Kayseri'de 21 yaşındaki genç intihar ederek hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki E.Ç. kendini ağaca asarak intihar etti.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri, E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı