21 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

25.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:57

Denizli'nin Honaz ilçesinde arızalanan vinci tamir etmek için üstüne çıkan 21 yaşındaki genç, yüksek gerilim hatlarına yanlışlıkla temas edince elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Uğur Ç., (21) iddialara göre, çalıştığı fabrikada arızalanan vinci tamir etmek için üstüne çıktı. Uğur Ç., bu sırada bilinmeyen bir nedenden ötürü vincin üstünden geçen yüksek gerilim hatları tellerine dokundu. Ardından elektrik akımına kapılan Uğur Ç., ağır yaralandı. Fabrikada çalışanların durumu görmesi ile çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Uğur Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından jandarma tarafından araştırma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA