21 yaşındaki genç doğum gününde kalbine yenik düştü

Osmaniye'de bir süredir kalp rahatsızlığı olan 21 yaşındaki genç, doğum gününde hayatını kaybetti.

Osmaniye'de bir süredir kalp rahatsızlığı olan 21 yaşındaki genç, doğum gününde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de yaşayan ve bir süredir kalp hastalığı olan 21 yaşındaki Yaşarcan Güneş, kalp rahatsızlığına bağlı kriz nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yaşarcan Güneş, Osmaniye'de toprağa verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı