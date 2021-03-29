21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası C3, Türkiye'de düzenlenecek
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21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası C3, Türkiye'de düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası C3, Türkiye'de düzenlenecek

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası C3, Türkiye'de gerçekleştirilecek.

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21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası C3, Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası C3, 26-30 Temmuz 2022 tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Cebelitarık, Litvanya ve İsviçre mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Her yıl bir önceki yıldan daha fazla organizasyona ev sahipliği yapmaya başladık. Buradaki en önemli etken, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yapılan hokey sahalarımızdır. Uluslararası standartlara sahip sahalarımız sayesinde önümüzdeki dönemde yine birçok ev sahipliğine imza atacağız. Şampiyonada ülkemizi temsil edecek ve ülkemizi onurlandıracağına yürekten inandığım tüm teknik ekip ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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