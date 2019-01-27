21 Yabancı Öğrenci, Edremit'te Arapça Dil Kampı'na Katıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Arapça Dil Kampı'na, 21 yabancı öğrenci katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Altınoluk Diyanet Evi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Arapça dil kampına, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Uluslararası İlahiyat Programı öğrenimi gören Almanya, Rusya, Burkina Faso, Doğu Türkistan, Gine, Ruanda, Tayland, Gürcistan, Hindistan, Arnavutluk, Ukrayna, Kosova, Suriye, Sırbistan ve Irak'tan 21 öğrenci katıldı. Bir hafta boyunca düzenlenen kursta Arapça öğrenen 21 öğrenci kampı başarıyla tamamladı.

Gine'den gelip, Türkiye'de yaşayan ve İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören Abdullah Bah, "Türkçe'yi bir yıl önce öğrendim. Edremit'te Arapça dil kampına katıldım." dedi.

Arapça'yı daha iyi öğrenebilmek için bu kampa katıldığını belirten Doğu Türkistan'lı İhşad Alim, "Bir hafta boyunca kampta Arapça öğrendik. Arapça dil eğitimi sırasında Türkçe konuşmadık. Arapça'yı daha öğrenebilmek için videolar çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar Arapça konuşuyoruz" diye konuştu.

ARAPÇA KONUŞMA ZORUNLULUĞU

Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslu öğrencilere yönelik faaaliyetler düzenlediğini ifade eden Iraklı Eğitmen Abdurrahman Eraskeri ise, "Arapça dil kampı düzenledik. Öğrencilerin Arapça ifadelerini geliştirebilmek için aralarında Arapça konuşma zorunluluğunu konuştuk. Dolayısıyla ilk geldiğimizden buradan ayrılana kadar Arapça'dan başka bir dil konuşmama kararı aldık. Kur'an-ı Kerim'de öğretiyoruz. Sabah namazından sonra okumuş olduğumuz ayetleri hadisleri Arapça ile anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle İlahiyata hazırlık olsun diye kavramları öğrenmiş oluyorlar" dedi.

'15 ÜLKEDEN 21 ÖĞRENCİ'

Altınoluk Diyanet Evi Sosyal Tesis Müdürü Tahsin İzci ise, "Tesisimizde dünyanın 15 ülkesinden 21 tane öğrenci var. Öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bursuyla okuyorlar. Tesisimizde de Arapça dil kampına katıldılar. Bu öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık, bir yıl Arapça okuyarak İlahiyat Fakültesi'ne devam edecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insani bir faaliyetidir. Dünyada inşallah çok sayıda gönüllü kültür elçimiz olacaktır. Bu kamp tesisimizde yapılan ilk kamptır. Daha ileride bu tür faaliyetlerin devamı da gelecek" diye bilgi verdi. - Balıkesir

Kaynak: DHA