Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 21. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Festivalde, 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ereğli Belediyespor Tesisleri'nde kampa giren Oturarak Voleybol Milli Takımı, sahil güzergahında gösteri maçı yaptı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın da yer aldığı gösteri maçında milli sporculara taraftarlar ilgi gösterdi.

Milli Takım Yardımcı Antrenörü Adem Çelik, yaptığı açıklamada, Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası öncesi ilçede kampa girdiklerini ve festival etkinlikleri kapsamında gösteri maçı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hem branş tanıtımı hem Avrupa Şampiyonası öncesi oyuncularımıza moral motivasyon olsun dedik. Türkiye'de çim üzerinde hiç böyle bir antrenman olmamıştı." dedi.

- Plajda köpük partisi

Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridinde yer alan Ereğli Belediyesine ait plaj tesislerinde düzenlenen köpük partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye başkanı Posbıyık, plaj tesislerinden sadece ilçeden değil Türkiye'den hatta Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelenlerin faydalandığını belirterek, "Çok yoğun bir kalabalık, köpük partisi ile keyifli dakikalar yaşadı. Çok memnunlar, bizler de vatandaşlar mutlu oldukça mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Flyboard dünya üçüncüsü Ali Komşusu'nun ilçe merkezindeki amfi tiyatro önünde yaptığı gösteriyi de çok sayıda kişi izledi.

Başkan Posbıyık, Komşusu'yu tebrik ederek, kendisini ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA