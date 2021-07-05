21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde " Cemile" oyunu sahnelendi
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21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde " Cemile" oyunu sahnelendi

21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde ' Cemile' oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Kültür Sanat

Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Cemile" adlı tiyatro oyunu sahneye koyuldu.

Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Cemile" adlı tiyatro oyunu sahneye koyuldu.

Oyun, Ortahisar ilçesinde bulunan Haluk Ongan Sahnesi'nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Özbekistan'dan Berdakh Karakalpak Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosunca sahnelenen oyunun yönetmenliğini Markhabay Usenov yaptı.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı romanından uyarlanan oyun, hayat dolu güzel bir kadının, İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen hikayesini anlatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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