"21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali" 25 Ekim'de yapılacak

Geçen yıl Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen "Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali" ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Geçen yıl Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen "Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali" ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye proje ortağı olarak destek veren FİLM-SAN Vakfı iş birliği ile bu yıl da 20-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali", Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerden dolayı 25- 30 Ekim tarihleri arasında Frankfurt'ta düzenlenecek.

Festival komitesi tarafından yapılan açıklamada, 2020 ve 2021 yıllarının tüm ödüllerinin sahiplerine takdim edileceği bu yılki festivalde, Türk ve Alman jüri üyelerinin yanı sıra Türk, Alman ve Avrupa sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi sinema sektörü salgın nedeniyle 1 yılı aşkın süredir alkıştan uzak kaldı. Oyuncusundan, set işçisine kadar sinemaya emek veren herkes, festivalleri özlem ve hasretle bekliyor. Elbette bizler de aynı duygular içindeyiz. Festivalimiz bizim için çok önemli ve değerli. Bu nedenle 2021 Türkiye proje ortağı olarak destek veren FİLM-SAN Vakfı ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umuyoruz ki 25-30 Ekim tarihlerinde Frankfurt'ta muhteşem bir organizasyonla birbirinden güzel filmlerle yeniden sinemaseverlerle kucaklaşacağız."

Festivalin Türkiye uzun metraj jüri üyeleri arasında yönetmen Serdar Akar, oyuncu Mine Tugay, Reha Özcan, yapımcı Nida Karabol, film müziği bestecisi Alp Yenier, İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden Prof. Dr. Ceyhan Kandemir ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan yer alıyor.

Almanya uzun metraj jürisinde ise Danilel Zuta, Andreas Lucas, Pavel Schnabel, Rolf Silber, Simone Wernet, Mehmet Arif Özserin ve Julia Irene Peters bulunuyor.

Festivale dair tüm gelişmeler, "www.turkfilmfestival.de" adresinden takip edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı