21. Türk Boyları Kültür Şöleni
Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (YAFEM) bu yıl 21'incisi düzenlenen "Türk Boyları Kültür Şöleni" kapsamında gala gecesi gerçekleştirildi.
Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (YAFEM) bu yıl 21'incisi düzenlenen "Türk Boyları Kültür Şöleni" kapsamında gala gecesi gerçekleştirildi.
Azerbaycan, Bulgaristan, Başkurdistan, KKTC, Romanya, Kosova, Kabardino-Balkarya, İran, Saha Yakut ve Adigey'den halk oyunu ekipleri katıldığı 21. Türk Boyları Kültür Şöleni'nin gala gecesi Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı.
Gecede YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ve Avrupa Karnavallar Federasyonu Başkanı Lars Algers'a plaket takdim etti.
Geceye katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, selamlama konuşması yaptı.
Ardından festivale katılan halk oyunu ekipleri gösterilerini gerçekleştirdi.