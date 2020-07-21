21 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
21.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:23
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.TRABZONSPORBordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİRŞampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertliler cuma gününe kadar izinli.TFF 3'ÜNCÜ LİG PLAY-OFF MAÇLARI1'İNCİ GRUP20.00 Anagold 24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor22.00 68 Aksaray Bld. - 1928 BucasporTFF ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI11.00 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt liglerle ilgili kararına tepkisi süren 100'ü aşkın kulüp adına, 12 başkan basın açıklaması yapacak.PFDK VE TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Sassuolo - Milan (Mert Müldür - Hakan Çalhanoğlu)
Kaynak: DHA