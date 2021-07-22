21 Temmuz 2021 Haberleri
21 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Chelsea-Villareal arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçı Exxen'de yayınlanacak
- Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş
- PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
- Lastik değiştirmek için yola inen sürücü tırın altında can verdi
- TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi
- 30 yaşındaki asistan doktor, ilaç içerek hayatına son verdi
- Komşuları kanlar içinde buldu! Annesini boğazını keserek öldürmüş
- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
- PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı
- 3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
- Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
- Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakındaki isimden paylaşım geldi
- Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
- G.Saray'la prensipte anlaşan Ghezzal'ın menajeri, yarın son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor
- ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
- Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 5'e düştü
- Bayramlaşmaya giden komşular kötü koku şüphelendi, ekipler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı
- Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti
- PSV maçının kadrosu taraftarı çıldırttı! Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor
- S-400 krizi tırmanıyor! ABD yine Türkiye'yi tehdit etti
- Utanç gecesi! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu
- Boupendza'dan dikkat çeken Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe'ye transferi an meselesi
- Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik
- Hava kararmaya yakın denizde devasa hortum çıktı! Plajdaki vatandaşlar yüzmeye devam etti
- Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı
- Dünyaca ünlü futbolcu Diego Godin, Beşiktaş'tan teklif aldığını duyurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi
- Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak
- Seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda tutuştu, cayır cayır yandı
- Tokyo Olimpiyatları'na giden Kadın Voleybol Takımımız'ı korona vurdu! Sporcularımız karantinada
- 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası
- Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı
- Aylar öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, otelin yönetim değiştirmesi nedeniyle mağdur oldu
- Galatasaray, Jens Stryger Larsen transferini 4 milyon euroya bitirdi
- Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp
- Baloncunun çocuk mezarlarına balon bağlamasının arkasından acıklı bir hikaye çıktı: Çocuğum gelemez, çünkü mezarlıkta
- Sorumsuz vatandaş, kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya döktü
- Tır, kontrolden çıkıp şarampole devrildi! 42 küçükbaş hayvan telef oldu
- Erdoğan'ın, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'a gelmediğini söylerken kullandığı 'maalesef' kelimesi dikkat çekti
- Gustavo'yu üçlü stoperin merkezinde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı