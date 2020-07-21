21 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı
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21 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı

21 Temmuz 2020 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

21 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı
21.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 06:46

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:00 Para Bende

03:45 Kızım

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Program

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Program

20:00 Masterchef Türkiye 2020

Kaynak: InterSinema.com

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