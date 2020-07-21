21 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 21 Temmuz 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 03:40 Stadyum 04:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United 05:40 Süper Lig Özetler 06:10 La Liga Özetler 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:30 Süper Lig Özetler 07:58 İstiklal Marşı 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 Süper Lig Özetler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 12:55 Efsanelerin İzinde 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 15:00 La Liga Özetler 15:45 TFF 1. Lig Goller 15:55 Spor Kitaplığı 16:00 Spor Bülteni 16:30 Süper Lig Özetler 16:30 Arsenal - Manchester City 17:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 19:55 Brighton & Hove Albion - Newcastle United 20:00 La Liga Özetler 20:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 21:00 Aktüel Futbol 22:00 Stadyum 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com