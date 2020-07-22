21 Temmuz 2020 Haberleri
21 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
22.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:15
- Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
- Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
- Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
- İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek
- Beşiktaş ve Kadıköy'de kadınlardan Pınar Gültekin eylemi! Ünlü isimler de destek verdi
- Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
- Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
- ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
- Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
- Uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki yolcu, 40 metrelik uzaklıkta bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
- Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi
- İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
- İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor
- Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
- Selçuk İnan, idmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı
- Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
- Hayvan pazarından kaçan kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı
- Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
- Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
- Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
- Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
- Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
- Bilecik'te kurban pazarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için 'tokalaşmatik' kuruldu
- Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu
- Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye 'Türkiye'yi durdurun' çağrısı
- Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
- Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
- Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
- Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
- Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
- Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor
- Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
- Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
- Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
- Altının kilogramı 402 bin 600 liraya yükseldi
- Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
- Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı