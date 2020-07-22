21 Temmuz 2020 Haberleri
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21 Temmuz 2020 Haberleri

21 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.

21 Temmuz 2020 Haberleri
22.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:15

Manşet

Haberler

Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek Dünya
İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü Dünya
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
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