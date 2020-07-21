21 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 21 Temmuz 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Sen Çal Kapımı 00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi 01:15 Sen Çal Kapımı 02:45 Her Yerde Sen 03:15 Temizlik Benim İşim 04:30 Zuhal Topal’la Sofrada 04:30 Kadın 05:45 Aşk Yeniden 06:15 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 10:45 Bay Yanlış 13:30 Sen Çal Kapımı 13:30 Yaparsın Aşkım 16:15 Şevkat Yerimdar 16:30 Sen Çal Kapımı 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yaparsın Aşkım 20:00 Çalgı Çengi İkimiz 22:15 Sen Çal Kapımı Kaynak: InterSinema.com