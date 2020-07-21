21 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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21 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Temmuz 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

21 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
21.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Süper Lig

02:30 Süper Lig Maç Özetleri

03:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

04:00 beIN Manşet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:15 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 Maç Saati

15:30 Maç Saati

16:30 Süper Lig

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 beIN Manşet

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 Taraftar

22:00 beIN Teknik

22:00 Maç Saati

23:00 beIN Wellness

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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