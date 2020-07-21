21 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
21 Temmuz 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Süper Lig
02:30 Süper Lig Maç Özetleri
03:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
04:00 beIN Manşet
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:30 Süper Lig
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Futbolun Şehirleri
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 beIN Manşet
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 Taraftar
22:00 beIN Teknik
22:00 Maç Saati
23:00 beIN Wellness
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com