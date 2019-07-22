21 Temmuz 2019 Haberleri
21 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu
- Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü
- Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor
- Meteorolojiden Çarşamba günü için sağanak yağış uyarısı!
- İsrail mahkemesi, Filistinlilere ait 16 binanın yıkımına onay verdi
- Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer!
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de
- Türk Hava Kurumunda yeni yönetim ile eski yönetim arasında rüşvet krizi!
- Emniyet kemerini takmayan sürücüler drone ile tespit edildi
- Trump, 4 Demokrat kadın vekili yine hedef aldı
- Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
- İran'dan petrol tankeri krizi sonrası yeni açıklama: Deniz korsanlığına cevap verdik
- İkizler gölette boğularak can verdi
- Herkes domates sanmıştı, zehirli patates olduğu anlaşıldı
- Türkiye bu başkanı konuşuyor! Yerel seçimini önce BBP ile sonra AK Parti ile kazandı
- Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi
- Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi
- Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
- Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi
- Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı
- Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı
- Vatandaşın çağrısına Bahçeli'den yanıt: Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok
- İş aramak için Küçükçekmece'de evden çıktı, cesedi Avcılar sahilde bulundu
- Avukat, duruşma salonunda hakimlere kemerle saldırdı
- Kupa töreninde Mısır hükümetinin elini sıkmayan Mahrez hakkında suç duyurusu
- Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti
- İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını açıkladı
- İki aylık bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar
- Psikiyatrın epilepsi nöbeti geçiren hemşire eşi, hayatını kaybetti
- Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda
- Ronaldo ve Merih Demiral'in gol sevinci
- Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan 'ikinci maaş' açıklaması
- Rehabilitasyon merkezinden skandal olay! Zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede istismar belirtilerine rastlandı
- Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı
- Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu
- Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı
- İYİ Parti'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi' iddiasına yanıt
- Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı
- Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak
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