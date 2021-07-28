21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek
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21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek

21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye sürecini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye sürecini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinde yapılan değişiklikle, tasfiye komisyonunun TMSF tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği hüküm altına alındı.

Konuya ilişkin BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile yasal çerçeve kazanan tasarruf finansman şirketleri için BDDK intibak süreci devam ediyor.

BDDK'ya sunulan intibak planları reddedilen toplam 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye süreçlerini TMSF yürütecek. Bu doğrultuda BDDK'nın tasfiye kararı aldığı şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlayacak. BDDK da intibak süreci devam eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak.

TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak.

Şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye süreçlerinin verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olan TMSF kontrolündeki tasfiye komisyonları ile tasfiye sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde nihayetlendirilmesi amaçlanıyor.

"Tasarruf finansman şirketleri ekonomiye katma değer sağlayan yapılara dönüşecek"

İntibak sürecini tamamlayan tasarruf finansman şirketleri mali ve kurumsal yönetim süreçlerinde önemli kazanımlar sağlayarak BDDK'nın yayımladığı "Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenen yasal çerçeveye uyumlu faaliyet koşullarına kavuşacak. Böylece tasarruf finansman şirketleri ekonomiye katma değer sağlayan yapılara dönüşecek.

Tasarruf finansman şirketlerine yönelik BDDK denetim ve gözetimi sayesinde ulusal tasarruf seviyesinin artmasına katkı sağlanacak, konut finansmanı için uygun kaynak temini imkanları genişleyecek, düşük gelirli bireylerin finansal sistemden yararlanarak konut veya taşıt sahibi olmasına imkan sağlanacak.

Ayrıca, vatandaşlar için güvenilir ve istikrarlı bir tasarruf aracı alternatifi kazandırılarak orta ve uzun vadede finansal istikrara dolaylı katkı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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