21 suçtan aranan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı
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Manavgat, Jandarma, 3. Sayfa

21 suçtan aranan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 21 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisini düzenlenen operasyonla yakaladı.

27.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:59
21 suçtan aranan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 21 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisini düzenlenen operasyonla yakaladı. 'Maraşlı Mikail' olarak tanınan Mikail Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 ayrı suçtan araması bulunan cezaevi firarisi 'Maraşlı Mikail' lakabıyla tanınan Mikail Ü.'nün Manavgat'ta olduğu ihbarını değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapmış oldukları istihbarat çalışması sonucunda Mikail Ü.'nün Sarılar Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, 3 gün süren fiziki takip sonucunda Mikail Ü.'yü Sarılar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Mikail Ü.'nün UYAP sorgusunda Manavgat'ın yanı sıra değişik il ve ilçelerdeki mahkemelerce 'hükümlünün ve tutuklunun kaçması, 8 adet yaralama, 3 adet ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 5 adet silahla tehdit ve tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve alkol veya uyuşturucunun etkisi altındayken araç kullanma' olmak üzere 21 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Mikail Ü., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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