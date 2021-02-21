21 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 21 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 21 Şubat Şans Topu devretti mi?
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21 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 21 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 21 Şubat Şans Topu devretti mi?

21.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:13
21 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 21 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 21 Şubat Şans Topu devretti mi?

21 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçlandı mı? Bugün hangi şans oyunları var? Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi olacak? İşte,21 Şubat Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

21 Şubat Şans Topu çekilişi canlı yayında yapılıyor! Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 21 Şubat tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirleniyor. Peki, 21 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 21 Şubat Şans Topu devretti mi?

ŞANS TOPU 21 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Online sitesinde saat 20:00'da Şans Topu canlı olarak gerçekleşti! 21 Şubat Şans Topu sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz! Bu sonuca göre 5 bilen 9 kişi 4.483,65 kazandı.

İŞTE ŞANSLI NUMARALAR : -

21 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak....

21 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçlarını canlı olarak izle - tıkla

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