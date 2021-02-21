21 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! Bugünkü koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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21 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! Bugünkü koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

21.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:00
21 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! Bugünkü koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı. Tabloda test sayısına bağlık olarak vaka sayısında büyük düşüş olduğu görülürken, ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan günlük tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

HAFTALIK VERİLER

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8ÿsaat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 118 bin 911 olarak açıklarken, 7 bin 857 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 80 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 210 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 518 bin 758 olarak açıklamıştı.

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