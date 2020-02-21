21 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

21.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:30

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR

14.00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın davetiyle bir araya geliyor. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katılması bekleniyor.

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17: 30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta

Kaynak: DHA