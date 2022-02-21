21 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:30 Spor Takvimi

08:35 İşitme Engelliler Spor Bülteni

08:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:35 Spor Bülteni

10:30 Olimpik Branşlar

10:35 Spor Manşet

12:05 Gün Ortası

12:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:05 Spor Stüdyosu

14:00 Manisa Futbol Kulübü - Bereket Sigorta Ümraniyespor

16:05 Spor Bülteni

16:30 Adanaspor A.Ş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18:35 Spor Merkezi

19:30 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor

20:20 Futbol Gecesi Devre Arası

20:35 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:35 Futbol Gecesi

23:05 Teknik Analiz

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