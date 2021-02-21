21 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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21 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

21.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 21.02.2021 06:47
21 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

21 Şubat 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:00 Altınordu - Adanaspor A.Ş.

05:05 Teknik Analiz

06:40 Süper Lig Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Arminia Bielefeld

07:00 Teknik Analiz

08:40 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

10:55 Hava Durumu

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Tuzlaspor A.Ş - Beypiliç Boluspor

13:25 Menemenspor - Akhisarspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Giresunspor - Ankaraspor

16:55 Spor Kitaplığı

17:00 Aktüel Futbol

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Yılport Samsunspor

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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