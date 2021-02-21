21 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
21 Şubat 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 Altınordu - Adanaspor A.Ş.
05:05 Teknik Analiz
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Arminia Bielefeld
07:00 Teknik Analiz
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Beypiliç Boluspor
13:25 Menemenspor - Akhisarspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Giresunspor - Ankaraspor
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Yılport Samsunspor
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com